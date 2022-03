Tchad : le CCMSR met en garde contre un schéma de succession de père en fils

Le président du mouvement politico-militaire CCMSR, Rachid Mahamat Tahir Saleh, a prononcé un discours dans lequel il met en garde contre un schéma de succession du pouvoir de père en fils au Tchad. Il assure de l’engagement du CCMSR à faire du pré-dialogue de Doha une réussite dès lors que toutes les parties sont animées de sincérité et bonne foi.



« Nous sommes face à un moment crucial dans l'histoire politique de notre pays. Nous devrions tous saisir cette occasion du pré-dialogue au Qatar pour sortir de cette spirale des conflits armés », affirme Rachid Mahamat Tahir.



« Si jamais un schéma du père au fils veut être dessiné, nous n'hésiterons pas à jouer le rôle du Saint esprit. Le Qatar doit jouer le rôle de médiateur et non facilitateur, nos conditions ne sont négociables, elles sont plutôt applicables pour l'intérêt général du peuple tchadien », déclare le leader du mouvement.



« Si le gouvernement a un agenda caché ou des intentions inavouées, l'histoire retiendra qui est responsable. Et cela va être la dernière occasion de négociation. Personne n'aura cette chance et nous procéderons à la guerre comme à la guerre. La démocratie, la liberté et la justice sont les éléments essentiels et fondamentaux de l'avenir d'une nation », indique le président du CCMSR.



Selon lui, les autorités en charge de la transition préfèrent fermer les yeux sur les maillons d'une nation. « Mais nous ne les perdons pas de vue et nous battrons pour cela », assure Rachid Mahamat Tahir.