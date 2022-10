TCHAD

Tchad : le CEDPE appelle à éviter une "spirale de violences" et "un gouffre infernal"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Octobre 2022

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) se dit effaré et indigné à la suite des évènements meurtriers et fâcheux du 20 octobre qui sont "de nature à attiser la spirale de violences et à plonger la nation tchadienne dans un gouffre infernal".