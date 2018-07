Tchad : le CEDPE appelle les pays du Lac Tchad à accélérer le développement

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a, dans un communiqué publié ce mercredi, condamné les atrocités de la secte extrémiste de Boko Haram et appelé les gouvernements des pays riverains du Lac Tchad à accélérer le développement socio-économique de la région. Si les actes de Boko Haram ses sont multipliés ces derniers temps, c'est parce que les Etats n'ont toujours pas privilégié un investissement fort dans le développement socio-économique de cette région, estime le CEDPE qui mène des actions dans le cadre de la prévention de l'extrémisme.



Le CEDPE a souligné que sur 2200 repentis, seuls 50 étaient inscrits à l'école avant de rejoindre le camps de Boko Haram et 5 seulement savent lire et écrire.



Le développement du Lac Tchad portera un coup dur à l'idéologie manipulatrice des groupes terroristes, selon le CEDPE qui organise un atelier sur cette thématique avant fin octobre et qui publiera avant la fin de l'année une étude sur la typologie des combattants de Boko Haram.