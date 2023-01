Tchad : le CEDPE forme des jeunes de la société civile en promotion de la paix et le vivre-ensemble

Le Centre d’Etudes pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE), a lancé ce 5 janvier 2022, une formation à l'endroit des jeunes des différentes organisations de la société civile, afin de les outiller dans le domaine de la prévention des conflits.



Cette formation est placée sous le thème : « Les techniques et la méthodologie pour promouvoir les cultures de la paix, la cohésion sociale, la tolérance, et explorer les moyens de prévenir l’extrémisme, le repli identitaire et les conflits religieux ».



Son lancement a eu lieu dans les locaux du CEDPE, sis au quartier Ndjari, dans le 8ème arrondissement. Le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa Youssouf a rappelé que les organisations tchadiennes de la société civile, ne sont pas très outillées et « souvent face à des conflits, on ne voit pas la société civile, surtout la jeunesse ».



Il ajoute qu'à travers cette formation, le CEDPE veut faire en sorte que la société civile prenne son destin en main. « Il faut un certain nombre de recadrages entre le politique et le social, et c'est ça notre objectif », conclut-il.



Du côté des formateurs, Me Ousmane Diallo, expert en criminalité, rassure les participants que les débats durant ces deux jours seront très ouverts. Et il les appelle « à être assidus afin de partager les expériences et voir comment renforcer les capacités ».



Mahamat Amine, représentant le ministre de l'Education nationale, affirme que cette formation vient à point nommé, pour la simple raison que « durant cette transition, notre pays traverse une période très délicate ». Il a invité les représentants des différentes organisations de la société civile à être des acteurs de relance en matière de promotion et de vulgarisation du vivre-ensemble.



« Cette formation vous permettra de renforcer vos capacités en matière de cohésion sociale, en matière de lutte contre l'extrémisme violent ; une nouvelle ère pour la jeunesse tchadienne va s'ouvrir à travers vous et le CEDPE », conclut-il.



Pour rappel, cette formation de deux jours regroupe 40 jeunes issus des différentes organisations de la société civile, dont 20 filles et 20 garçons.