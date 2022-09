Tchad : le CEDPE met en mission 10 experts pour endiguer les violences en milieu scolaire

Le Centre d’études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a lancé sa 3ème table-ronde axée sur « la prévention de la violence en milieu scolaire et la promotion du dialogue », ce 13 septembre 2022, au Radisson Blu de Ndjamena.



Dans un entretien accordé à la presse, lors de cet évènement, le président dudit Centre, Dr Ahmat Yacoub Dabio, a annoncé la création d'une commission de 10 chercheurs que le CEDPE va prendre en charge, afin qu'ils puissent effectuer des recherches, des études et des analyses pendant 2 à 3 mois.



A l’issue de leurs travaux, un autre rendez-vous sera fixé pour une table-ronde, afin de faire un suivi et constater si les autorités compétentes ont évolué dans ce sens où si elles traînent des pieds. Dr Ahmat Yacoub Dabio explique qu'aujourd'hui, la violence dans les milieux scolaires interpelle tout le monde.



« C'est pourquoi nous avons organisé cette table-ronde pour permettre aux panélistes et aux participants d'échanger et proposer des solutions », poursuit-il. Il rassure qu’aujourd'hui, il ne s'agit pas de perdre du temps et de parler des causes et des conséquences.



« On a perdu assez de temps et pendant plusieurs années. C'est le moment de dire comment faire pour chercher les solutions adéquates et permettre d'éradiquer cette violence qui s'est emparée de nos structures scolaires », souligne-t-il. « Nous n'organisons pas un événement pour le mettre dans les oubliettes », ajoute Dr Ahmat Yacoub Dabio.



Pour rappel, cette table-ronde est organisée dans l’objectif de sensibiliser la jeunesse, et surtout de l’outiller pour ne pas prêter une oreille attentive aux manipulateurs et aux auteurs des conflits. Mais aussi, de permettre d’avoir une base dans le domaine de l'éducation, ce qui permettra de combattre les détournements de fonds, la corruption et la faille qui se trouve dans les structures éducatives.



Le CEDPE est un centre de recherches qui traite des questions liées au domaine de la gestion des conflits, que ce soit les conflits de l'extrémisme et les conflits inter et intra-communautaires, ainsi que les conflits en milieu scolaire.