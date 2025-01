Tchad : le CEG de Doyon partage sa cour avec des troupeaux de moutons

La cour du collège d’Enseignement Général de Doyon, dans le deuxième arrondissement de Moundou, est partagée par les élèves et les moutons stationnés pour la vente. Un garage de camion se trouve également dans la cour de cet établissement scolaire, ce qui soulève des inquiétudes importantes pour les élèves, ainsi que pour le corps enseignant.



Cette situation, en plus de perturber les activités scolaires, expose la communauté éducative à des risques sanitaires potentiels. Une situation préoccupante qui impacte le bon fonctionnement du collège, souligne la directrice, Mme Koulamadji née Mianadji Justine.



Les élèves se disent préoccupés par les maladies que pourraient transmettre les moutons, et par l'environnement de travail que cela engendre. Ils demandent aux autorités d’agir. Mme Koulamadji née Mianadji Justine implore les autorités compétentes à s'investir activement dans la recherche d'une solution, afin de garantir un environnement scolaire sain et sécurisé pour les élèves.



La construction d’un mur de clôture avait été confiée à une entreprise, mais l’exécution tarde faute de financement, ont confié certaines sources. En attendant, la communauté scolaire du CEG de Doyon doit continuer de partager sa cour avec des troupeaux de moutons.