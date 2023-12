Tchad : le CERGIED tient un atelier de renforcement à la conférence épiscopale

Dans le cadre du renforcement des capacités des institutions en charge des finances publiques, pour améliorer la transparence budgétaire, le Centre d'Etudes et de Recherche sur la Gouvernance, des Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED) tient depuis ce jeudi 21 décembre, un atelier de deux jours à la conférence épiscopale.



Cet atelier regroupe des personnes de différentes catégories dont, le représentant du ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, le représentant du directeur pays Oxfam-Tchad, les maires des communes de Ndjamena, du Lac, de Kélo et de Bebedja.



L'atelier a été lancé par le présent du conseil consultatif du CERGIED, Banhoudel Mekondo Frédéric, qui a d'abord rappelé brièvement la genèse de ladite association qui s'appelait à sa naissance, GRAMP/TC. Selon le président de conseil consultatif, l'objectif global de cet atelier est de promouvoir la transparence dans la gestion des budgets publics communaux, et l'accès aux informations budgétaires.



Plus spécifiquement, il s'agit de renforcer les capacités des institutions en charge de la gestion des finances publiques, en techniques et démarches de promotion de la transparence budgétaire, et de tirer les enseignements en termes de bonnes pratiques et leçons apprises des stratégies budgétaires pour les actions futures.



Pour le secrétaire général adjoint du ministère des Finances et des Comptes publics, Ndom-assal Goute Nicolas, au sortir de cet atelier de deux jours, les acteurs étatiques en charge de la gestion des finances publiques et les conseillers municipaux seront aptes à agir pour la promotion de la transparence budgétaire.



Il faut noter que le CERGIED est une association à but non lucratif, qui œuvre pour le développement durable du Tchad, grâce à la promotion de l'Etat de droit, d'une gouvernance démocratique, d'une gestion transparente, sainte, équitable et responsable des revenus tirés de l'exploitation des ressources naturelles, des industries extractives et des affaires publiques.