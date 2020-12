Tchad : le CNCJ veut servir dignement la jeunesse, l'unir et proposer des solutions

"Nous serons exposés à des pièges de la part d'autres amis mais on ne doit pas oublier que nous avons un mandat qui est pour trois ans. Si nous gérons bien ce mandat, ça nous ouvrira une opportunité, une porte pour notre avenir. Mais si nous gérons mal ce mandat, ça sera peut-être même la fermeture de toutes les portes sur nous", laisse entendre Abakar Al-amine Dangaya.



Il préconise de bien gérer et servir dignement, reconnaissant qu'aujourd'hui la jeunesse tchadienne est divisée. "Le phénomène de repli identitaire, de repli sur soi est là. Nous avons la lourde tâche d'unir toute cette jeunesse, de réfléchir et de proposer des solutions par rapport à la question d'emploi", indique le président du CNCJ.



Les membres du CNCJ font un travail bénévole qui nécessite du sacrifice, de l'énergie et du temps. "Vous devez être des volontaires disponibles pour la cause commune pour laquelle vous êtes élus", conclut Abakar Al-amine Dangaya.