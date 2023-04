Tchad : le CNT adopte la loi de réforme du statut général du personnel de la police

Cette adoption s'est faite à l'issue d'une discussion générale, qui a vu la participation des conseillers nationaux, des représentants du gouvernement, ainsi que des membres du Corps de la Police Nationale. Le résultat des délibérations s'est soldé par un vote favorable de 142 conseillers, 5 abstentions et 1 voix contre.



Le Ministre Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Haliki Choua Mahamat et le Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, le Général Mahamat Charfadine Margui ont pris part à cette plénière et ont salué cette décision du Conseil National de Transition.



Cette modification de la loi N°0019/PCMT/2022 du 4 juillet 2022 vise à améliorer le Statut Général du Personnel du Corps de la Police Nationale, en tenant compte des préoccupations actuelles des forces de l'ordre, de la situation sécuritaire du pays et des normes internationales en la matière.