Tchad : le CODNI ouvre le débat sur les défis du développement avec les forces vives

En présence du ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibni Oumar, plusieurs conférenciers ont animé les débats : Ousman Matar Bremé, Pr. Zakaria Outman , Dr. Ali Zakaria , Madame Issa Khadidja Badi Clémence et Madame Djekonbé Thérèse.



Le représentant du PNUD au Tchad, Kamil K. Kamaluddeen, a souligné que le PNUD, dont le gouvernement a sollicité l'expertise et l'expérience pour la mise en place du fonds commun des partenaires en appui à la transition, continuera d'accompagner les institutions de la transition ainsi que tous les acteurs y compris la société civile pour la réussite de la mise en œuvre de la feuille de route.



Dans son intervention, Pr. Zakaria Oussouman a estimé que le Tchad de demain doit se construire avec l'implication de tous. "Tant que le verbe manger n'est pas conjugué à toutes les personnes, il y a un problème", a-t-il dit.



Pour Madame Issa Khadidja Badi Clémence, "tant qu’il n'y a pas la paix , la bonne gouvernance, l’équité et la justice, nous aurons du mal à faire décoller notre économie". Elle a relevé que le climat des affaires n'est pas viable.



Ousman Matar Bremé a relevé que le capital humain du Tchad est insuffisamment orienté, raison pour laquelle la jeunesse ne compte que sur la fonction publique.



Le débat a été houleux, marqué par diverses réactions des participants. Le rendez-vous est pris pour demain à la Faculté des sciences de Farcha pour la suite des échanges sur d'autres thèmes.