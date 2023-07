Tchad : le CTVC appelle à la mobilisation contre l'augmentation du prix de carburant en province

D'emblée, le président de la CTVC, Dingamnayal Nely Versinis, a précisé que cette augmentation est le résultat de manœuvres malintentionnées de personnes qui ne souhaitent pas le bien-être des paisibles citoyens, mais qui cherchent uniquement à arnaquer le peuple tchadien. Il a également exprimé ses préoccupations concernant le panier de la ménagère qui ne cesse d'augmenter chaque jour. Selon lui, il est inadmissible que les denrées alimentaires changent de prix du jour au lendemain, surtout en cette saison pluvieuse.



Ainsi, il a annoncé la préparation d'une action de protestation pacifique pour défendre les droits des citoyens tchadiens. Dingamnayal Nely Versinis prévoit une date où les citoyens observeront deux jours sans utiliser d'engins motorisés et sans acheter de denrées alimentaires. Cette démarche vise à attirer l'attention des autorités et à exprimer leur désaccord face à la flambée des prix et aux difficultés économiques que subit la population.



Le CTVC prend ainsi l'initiative de faire entendre la voix du peuple et de défendre les droits des citoyens en demandant des actions concrètes pour lutter contre la vie chère et améliorer les conditions de vie de tous. Cette mobilisation pacifique représente un moyen pour les citoyens de se faire entendre et d'exprimer leur désir de vivre dans un pays où les prix sont accessibles et où les besoins essentiels sont satisfaits.