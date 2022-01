Tchad : le Centre Takewin organise sa 3ème session pour le Groupe G5 Sahel

Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités dans les Grandes Institutions du Tchad, le Centre Takewin a organisé sa troisième session pour le Groupe G5 Sahel au Tchad.



Cette assise intervient après le cours spécial d'anglais pour l'armée, sous l'égide de « English Language for Big Institutions of Chad », lancé par le Centre Takewin depuis 2020.



A cet effet, au moins une vingtaine de participants en provenance des grandes institutions du pays, ont bénéficié de ce cours, à l’exemple du ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, ainsi que de l'Agence nationale de promotion du tourisme et de l'artisanat.



Un nouveau cursus a désormais été complété par les cinq forces conjointes du G5 Sahel. Les certificats de fin de formation d’anglais de l'armée ont été remis ce 25 janvier 2022 au ministère de la Défense nationale.