Tchad : le Conseil national des pétroliers engagé face à la crise de carburant

D'importantes quantités de carburant -destinées à l'exportation frauduleuse- ont été saisies cette semaine dans les environs de N'Djamena avec l'appui de la garde nomade. Dans son intervention lors de la présentation des carburants saisis, le président du Conseil national des pétroliers (CNP), Mahamat Rozi Chigueffe, a rappelé que ce qui est présenté devant la presse est le résultat du travail de la commission bipartite (ARSAT, CNP).



Il a souligné que c'est un travail effectué en étroite collaboration avec l'ARSAT pour identifier les causes de la crise de carburant qui a débuté il y a quelques semaines.



« Nous avons trouvé plusieurs causes qui ont occasionné cette crise, partant de la programmation au niveau de la Société de raffinage de N'Djamena (SRN) jusqu'aux distributeurs, marketers et stations-service », a-t-il déclaré.



Mahamat Rozi Chigueffe a poursuivi son intervention en précisant qu'un travail a été effectué au niveau de la raffinerie pour identifier les problèmes de distribution. Ce qui a permis de limiter la prolifération des marketers fictifs.