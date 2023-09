Tchad : le Consortium AHA/ADEHUS célèbre le succès de la Semaine Nationale de l'Arbre

Le Consortium des ONG AHA et ADEHUS a annoncé le succès retentissant du lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre, qui s'est déroulée le 09 Septembre 2023 dans les camps de réfugiés de l'Est du Tchad.



Cet événement a été marqué par une mobilisation exceptionnelle en faveur de la préservation de l'écosystème et de la sensibilisation aux défis climatiques auxquels sont confrontés les réfugiés et les communautés hôtes. Malheureusement, l'arrivée de la première vague de réfugiés dans la région de l'Est du Tchad en 2003 a laissé des séquelles profondes sur notre précieux écosystème. “C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'impliquer activement les réfugiés, en particulier les enfants réfugiés, dans la plantation d'arbres, car ils incarnent l'espoir d'un avenir plus vert et durable”, indique le consortium.



Si la contribution des adultes a été significative dans la sensibilisation à la protection de l'environnement, les jeunes esprits ont joué un rôle essentiel dans la plantation massive de plantes. Lors du lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre, des centaines de plants ont été mis à la disposition des réfugiés, et leur engagement a été extraordinaire. Les réfugiés, aux côtés de nos équipes, ont participé activement à cette initiative, contribuant ainsi à l'enrichissement de leur environnement proche et à la promotion d'une coexistence harmonieuse avec la nature.



Plus que jamais, cet événement a souligné la nécessité de mettre l'accent sur les questions climatiques dans cette zone sahélienne confrontée à l'avancée du désert. “Nous appelons les autorités et la communauté internationale à reconnaître l'importance cruciale de cette cause et à prendre des mesures pour protéger notre environnement commun”, souligne le consortium.