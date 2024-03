Tchad : le FONAP satisfait de sa participation à l'édition 2024 de la SENAFET à Am-Timan

L'équipe du FONAP qui a fait le déplacement dans la province du Salamat, est dirigée par Mme Kaltouma Babakar, Cheffe de service formation continue aux entreprises. La mission a démarré ses actions en date du 2 mars. Le stand du FONAP a reçu beaucoup de visiteurs qui ont fait le déplacement vers le ''Village SENAFET'', lieu de la foire, abritée par le Centre de lecture et d'animation culturelle.





L'objectif visé par le FONAP à travers cette participation à cette circonstance d'envergure nationale, c'est d'informer et sensibiliser les femmes ainsi que les jeunes, des missions du FONAP. L'institution veut aussi profiter de l'occasion pour vulgariser les produits et la procédure de leur financement.





Selon la cheffe de mission Mme Kaltouma Babakar, le FONAP n'a pas oublié les femmes. Il les appuie à la création des activités génératrices de revenus (AGR) et à promouvoir leur prise en charge pour garantir leur autonomisation.





Lors de la foire, l'équipe du FONAP a largement informé et sensibilisé le public de sa mission qui consiste de collecter la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle en vue de financer les actions de formations des entreprises assujettis à la taxe d'apprentissage, des associations, des groupements, des ONG, des jeunes déscolarisés et non scolarisés, des filles mères et des handicapés.





En cette SENAFET, le FONAP informe qu'il soutient les femmes dans leurs projets de formation et les accompagne en leur donnant des kits pour booster leurs projets de formation, citant entre-autres domaines : l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits locaux et la couture.