Tchad : le Festival Kodomma "doit être institutionnalisé afin d'être un outil d'inclusion sociale"

"Le Kodomma International a connu des secousses", a souligné Dr Allah-Ridy Koné. Des secousses liées "d'une part au Covid-19 et à la nébuleuse Boko Haram d'autre part", a-t-il expliqué. Il s'est néanmoins félicité ''de la reprise des activités du festival malgré ces deux fléaux". D'ailleurs, il n'a jamais été question de repos pour les responsables de cette association.



"Pendant ce temps, nous avons mené plusieurs activités nonobstant les contraintes. Pour l'essentiel, il s'agissait de la résolution des conflits dont nous avons eu à faire face. Notamment les conflits intercommunautaires dans le Mayo-Kebbi Est, plus précisément dans le Mont-lli", a-t-il ajouté. Des séries de conflits résolues avec ''l'aide des autorités tchadiennes en place, les chefs traditionnels et certaines personnes ressources", a-t-il révélé.



Toujours dans le registre des résolutions des conflits, Dr Allah-Ridy Koné a notamment évoqué celui de la Tandjile dans le canton Dadji, sous-préfecture de Dalbia. Ici a-t-il expliqué, ''deux communautés ont développé une hostilité mais avec l'appui des autorités, nous avons pu raccorder leurs violons en supprimant tout simplement le principal point de discorde "la dia". Il était devenu un moyen d'extorsion des fonds sur le dos des paisibles citoyens. Désormais, il a été enrayé et tout contrevenant aura commis un crime. Il sera remis à la disposition des autorités judiciaires. Ca été une grande victoire pour nous, ce d'autant que d'autres communautés se sont inspirées de nous".



Autre bilan comptable et à l'actif de l'association, l'octroi des bourses. Une opération qui "n'a pas tenu compte du clan, de l'ethnie ou de la tribu". Il fallait tout simplement "habiter l'étendue du territoire pour être éligible", a renseigné Dr Allah-Ridy Koné. Une action qui a "connu le succès et dont l'objectif était d'emmener les populations à s'accepter mutuellement, à vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie".