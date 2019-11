Tchad : le Festival de culture Mboum annoncé du 14 au 16 novembre 2019

La présidente de l'association "Tchad Monts de Lam", Mme. Laoula Eugenie, a annoncé mardi à N'Djamena, le lancement du Festival international de danse Mboum du 14 au 16 novembre 2019 à l'hôtel Pili Pili. L'évènement est placé sous le thème « la danse Mboum, une danse pour la fierté du Tchad ».



Le président du comité d'organisation, Rim Mangaral a indiqué que la 7ème édition du Festival verra la participation de trois peuples Mboum d'Afrique centrale, avec la participation des troupes de danses Mboum du Cameroun, de la République Centrafricaine, du Tchad, des nombreuses troupes de danses traditionnelles et la prestation des artistes musiciens.



La présidente de l'association, Mme. Laoula Eugenie a expliqué que cette manifestation permettra de faire des présentations sur les différents aspects de la culture Mboum, de réaliser des spectacles, des chants d'échanges de diverses expériences avec les autres communautés riveraines ou lointaines, de renforcer les liens entre les différentes communautés et de marquer une étape importante de la promotion de la culture tchadienne en général et de la culture Mboum en particulier.



L'évènement permettra également de faire découvrir la danse Mboum à la nouvelle génération.



Selon Mme. Laoula Eugenie, cette danse qui a remporté en 1966 le premier prix patrimonial pour le Tchad au Festival international des arts nègres à Dakar, est en perte de vitesse.



Elle a lancé un appel aux partenaires et mécènes afin d'appuyer ce Festival.