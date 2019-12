Tchad : le Festival des cultures nomades de Mongo, un moment unique de découverte

La 5ème édition du Festival des Cultures Nomades de Mongo s'est ouverte dimanche matin au village Touristique Termel, une localité située à quelques kilomètres du chef-lieu de la province du Guéra.



Le lancement de l'évènement a eu lieu en présence du préfet du département du Guéra, Tom Dillo Hadjar, du président de l'association Guera Touristique et de plusieurs autres invités. Des touristes Français, Suisses et Belges ont répondu présent à cette importante rencontre.



Le Festival dure trois jours, du 29 au 31 décembre 2019. Il vise à créer un moment de convivialité entre les communautés tchadiennes et les touristes, et ainsi promouvoir les valeurs des cultures tchadienne et arabe nomade.



Persuadée que le tourisme est un axe majeur de développement et de création de richesse, l’Association Guera Touristique se propose d’être porteuse de projets d’avenir qui profiteront à la population du Guéra.



Une mobilisation exceptionnelle met en valeur le Festival qui est un projet artistique, collectif et solidaire, mais aussi un moment unique mélangeant culture, ambiance, traditions et fêtes.



Au programme du Festival, des danses traditionnelles (peul, arabe, Hadjarai), des courses de chevaux et dromadaires, des balades en chameau, cheval et âne, des concours gastronomique, et des chants et contes.



Un forum et des débats sur le développement durable ont également lieu au cours du Festival.