Tchad : le HCDH et PNUD forment les membres de la CNDH

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), organisent un atelier de formation sur le projet d'Appui à la Promotion et à la Protection des Droits de l’Homme au Tchad, au profit des membres de la Convention nationale des droits de l'homme (CNDH). Le lancement de cet atelier de formation a eu lieu ce mardi 26 mars 2024, dans un hôtel de la place.



Cet atelier de formation qui durera deux jours, vise à former les membres de la CNDH et ses démembrements, sur la justice transitionnelle. Dans son discours d’ouverture, le représentant du Haut-commissaire aux Droits de l'homme et chef de bureau au Tchad, Félix Ahouansou, a souligné que l'Etat tchadien a fait des progrès significatifs, particulièrement en matière d'adhésion, ou de ratification des instruments internationaux des droits de l'homme.



Il a indiqué que l'État tchadien fait partie d’un nombre significatif d'instruments internationaux des droits de l'homme, que ce soit dans le cadre des Nations Unies, ou dans le cadre de l'Union Africaine. Il a situé l'importance de ce projet qui selon lui, vise à appuyer l'Etat dans la conduite d'un processus de justice transitionnelle qui pourra être un véritable vecteur de transformations sociales, à la fin de la transition politique et institutionnelle en cours.



Selon lui, la période de transition constitue une opportunité pour l'intégration des droits humains et la promotion de l'égalité de genre, dans les réformes politiques et pratiques de l'Etat et de ses démembrements, notamment à travers les feuilles de route successives du gouvernement de transition. Le représentant résident adjoint du PNUD au Tchad, Jos de la Haye, a déclaré que ce projet marque le début d'une nouvelle ère d'action concertée pour la justice et les droits de l'homme au Tchad.



En outre, il a indiqué que le PNUD s'engage à appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre d'initiatives de structures ayant trait à la justice transitionnelle, l’opérationnalisation de la justice militaire, la lutte contre l'impunité et le renforcement des performances des institutions judiciaires.



Dans son discours de lancement, le ministre d'État, ministre de la Justice, Garde des sceaux et des droits humains, Abderahim Breme Hahid, a précisé que depuis l'avènement de la démocratie en 1990, le gouvernement œuvre sans relâche pour une amélioration significative des droits de l'Homme, et cette volonté s'est vue très vite renforcée par les actions de terrain des organisations de la société civile, contribuant ainsi à un encrage des valeurs visant la promotion et la protection des droits de l'Homme.



Le ministre d'État a présenté sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, tout en exhortant les participants d'être actifs durant cet atelier de formation.