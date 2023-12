Tchad : le Japon soutient l’UNICEF pour la réponse à la crise humanitaire

Une subvention permettra d’apporter de l’aide à 40 000 personnes des provinces du Ouaddaï, du Wadi Fira et de Sila, y compris les districts prioritaires accueillant les réfugiés, les rapatriés et les populations hôtes affectés par le conflit soudanais.



En effet, le gouvernement japonais et l’UNICEF vont fournir une aide humanitaire en vue d'améliorer l'accès aux services d’eau et d’assainissement, de santé et de nutrition, pour les réfugiés, rapatriés et populations hôtes des trois provinces affectées par les conséquences du conflit au Soudan.



Depuis le début de la guerre au Soudan, plus d’un demi-million de personnes, réfugiés et rapatriés, dont plus de la moitié sont des enfants, ont trouvé refuge au Tchad, à travers 32 points d'entrée, le long de la frontière. Les provinces d’accueil (Ouaddaï, Wadi Fira et Sila), sont parmi les régions les plus vulnérables du Tchad en matière d’accès aux services sociaux de base.



Avec cette contribution de 1,28 million de dollars du gouvernement japonais, l'UNICEF fournira des services sociaux de base intégrés à 40 000 réfugiés, rapatriés et membres des communautés d'accueil, créant ainsi les conditions d'une résilience à long terme, et renforçant la cohésion sociale à l'est du Tchad, tout en répondant aux besoins immédiats.



Cette action conjointe permettra de traiter 2 000 enfants de moins de cinq ans atteints de malnutrition aiguë sévère, dans les structures sanitaires. Afin de promouvoir les pratiques d'hygiène de base dans les situations d'urgence, 40 000 personnes bénéficieront des services d’eau et d’assainissement, notamment d'eau potable, d'installations sanitaires, de promotion de l'hygiène et des articles non alimentaires.



Ces interventions sont également destinées aux populations hôtes qui recevront des informations clés sur la cohésion sociale et la prévention des conflits intercommunautaires.



« Je salue ce partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement du Japon qui va permettre de répondre aux besoins les plus immédiats des réfugiés et des populations hôtes, affectés par la crise soudanaise et de créer les conditions d'une résilience des communautés. Les besoins sont énormes, et la contribution du gouvernement du Japon permettra de répondre à certains des défis les plus pressants », a déclaré Jacques Boyer, représentant de l'UNICEF au Tchad.



« Je suis très heureux que nous ayons pu adapter cet important projet dans le cadre du budget supplémentaire japonais 2023. Le projet proposé est aligné sur le communiqué des dirigeants du G7 à Hiroshima de mai 2023, qui a souligné la générosité du Tchad qui, bien que confronté à d'importants défis humanitaires, accueille un nombre croissant de réfugiés soudanais. J'espère que cette annonce contribuera à l'amélioration des conditions de vie du peuple tchadien », a déclaré Takaoka Nozomu, ambassadeur du Japon au Cameroun.



Le partenariat de longue date, entre l'UNICEF et le gouvernement japonais, permet de répondre aux besoins critiques des enfants du Tchad dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.