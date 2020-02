Tchad : le Khalife général de la confrérie Tidjania en visite à Am-Timan

Le 12ème khalife général de la confrérie Tidjania, Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi, s'est rendu ce dimanche 23 février à Am-Timan chef-lieu de la province du Salamat. Cette venue dans ladite ville entre dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue au Tchad depuis le 17 février 2020.



L'objectif de cette visite dans la ville d'Am-Timan, est de renforcer les liens entre les fidèles musulmans de manière générale et particulièrement entre les adeptes de la confrérie Tidjania. Au cours de son déplacement, il est accompagné par le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad, Cheikh Mahamat Khatir Ishakh et quelques membres du Conseil.



C'est à 13 heures et 15 minutes que l'avion transportant le khalife général s'est immobilisé à l'aérodrome de la ville d'Am-Timan. Sur place, plusieurs milliers de fidèles musulmans se sont mobilisés depuis le matin pour rendre un accueil chaleureux au leader de la Tidjania, cette confrérie très répandue en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Ghana, au Niger, en Mauritanie et au Tchad.



Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi est reçu par le Gouverneur de la province du Salamat, le général de division, Weiding Assi Assoué qui l'a remercié pour cette visite dans la province, tout en lui souhaitant la bienvenue dans le chef-lieu de ladite province. Au cours de l'audience dans la résidence du Gouverneur, le Khalife général a fait une prière pour la paix dans la province et au Tchad.



Les membres du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, branche du Salamat, ont été aussi reçus par Cheikh Sidi Ali Bel-Arabi. En cette circonstance, un tableau lui a été offert par les membres de l'organe représentatif du conseil islamique dans la province. Pour cette visite, le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, branche du Salamat, a fait venir les adeptes de la confrérie de toute la province. L'aérodrome était bondé de monde.



La visite du calife général a pris fin dans l'après-midi, et c'est à 17 heures 24 minutes que son avion a décollé pour se rendre à Abéché, la capitale du Ouaddaï où il poursuit sa visite prévue dans quelques villes du Tchad.