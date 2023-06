Tchad : le MPS en mission pour l'accueil du président de transition dans la Tandjilé

La Tandjilé, réputée pour son hospitalité légendaire, est prête à accueillir le chef de l'État, même avec un préavis d'une heure. C'est pourquoi les militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) de la Tandjilé-Centre, dirigés par Andigue Tchiroue Manas de la Diaspora, ont accueilli la délégation conduite par le secrétaire général 2ème Adjoint et porte-parole du parti, Jean Bernard Padaré, à l'entrée de la ville de Béré.



L'accueil s'est prolongé à l'entrée de Laï, où Fatimé Tchombi, membre du Bureau politique national, accompagnée du secrétaire général provincial du MPS de la Tandjilé, Kimkil Adangran Benoît, des conseillers nationaux de transition et d'autres cadres, a mobilisé la population pour un accueil chaleureux dans la province.



L'objectif de cette visite est de galvaniser les militants de la Tandjilé et de mobiliser la population en vue de l'accueil du chef de l'État le 9 juin prochain à Laï. Dès leur arrivée, la délégation s'est rendue à la résidence de la gouverneure pour lui présenter ses civilités.





Jean Bernard Padaré, chef de la mission, a indiqué que même si la visite du chef de l'État n'est pas politique, les militants du MPS sont avant tout des citoyens et il est de leur devoir de soutenir les préparatifs. Très touchée par la disponibilité des militants du MPS à contribuer à la réussite de l'accueil, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, souhaite que toutes les couches socioprofessionnelles se mobilisent pour accueillir le chef de l'État à Laï.



Après les civilités, le secrétaire général 2ème Adjoint et sa délégation se sont rendus au siège provincial du parti, où il a exhorté les militants à sortir massivement le jour J pour réserver un accueil chaleureux au président de la République à Laï. La chef de mission, Fatimé Tchombi, a rassuré le secrétaire général que les militants de la Tandjilé sont pleinement mobilisés pour la réussite de cet événement.