Tchad : le MPS vulgarise les résolutions du DNIS auprès des conseillers communaux

Le 18 janvier, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a organisé un atelier de formation pour les conseillers communaux et les partis alliés, dans la ville de N'Djamena.



L'objectif de cet atelier était de vulgariser les résolutions et les recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.



L'atelier a eu lieu à l'ONAMA. Selon Mme Amsadene Maide Hangata, secrétaire en charge de la mobilisation au sein du MPS, la mission de la tournée de la délégation au Sud du pays, a pour but de mettre en évidence les trésors cachés dans les résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.



Elle a ajouté que cet atelier est un moyen pour le MPS et ses alliés de mieux comprendre et de mettre en œuvre, les résolutions et les recommandations de ce Dialogue, afin de contribuer à un développement durable et équitable dans le pays.



Le Dialogue national inclusif et souverain est un processus qui vise à rassembler les différentes parties prenantes du pays pour discuter des défis et des opportunités auxquels le Tchad est confronté.



Enfin, il est crucial pour le MPS et ses partenaires de se familiariser avec les résolutions et les recommandations issues de ce Dialogue, afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre de ces mesures.