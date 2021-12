Tchad : le PASOC organise un atelier de formation des OSC du Lac, du Kanem et du Bahr El Gazel

La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, au Centre de lecture et d'animation culturelle de Mao, en présence du maire de la commune de Mao, Moussa Maina. Ce dernier a remercié les participants, tout en leur souhaitant une bonne formation.



Prenant la parole, le représentant du coordinateur du PASOC, Djerakoubou Nazairè, par ailleurs chargé de suivi et évaluation du PASOC, a souligné que cette session s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des activités du PASOC, au niveau des OSC. Il a souligné que l'objectif général du projet est d'appuyer la société civile tchadienne et de contribuer à l'enracinement de la paix au Tchad.



Ils sont 15 participants venus de trois provinces, à savoir le Kanem, le Lac et leBahr El Gazel pour assister à l’atelier qui durera huit jours. En lançant officiellement l'atelier, le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, représentant du gouverneur, a souligné que le projet est né des volontés des autorités de la République.



Le projet POSOC est financé par l'Union européenne, à travers la signature d'une convention de financement en novembre 2016. Durant ces huit jours de formation, les participants travailleront sur quatre modules.