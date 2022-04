Tchad : le PCMT condamne les violences au Batha

Des violences ont fait plusieurs morts dans la province du Batha. Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a réagi ce 1er avril.



Selon l’opposant Yaya Dillo, trois personnes sont mortes et sept autres ont été blessées il y a quelques jours dans le déguerpissement par la force d’orpailleurs sur le site de Tchaga. Des militaires auraient ouvert le feu pour des raisons inconnues.



“À peine rentré de la tournée de compassion qui m'a conduit dans les trois provinces touchées, une nouvelle violence a fait des victimes dans le Batha. Je ne me resoudrais jamais à ces tragédies avec leur lot de morts et de blessés”, affirme le président du CMT.



“Je condamne énergiquement toutes les formes de violence et je présente mes condoléances aux familles éplorées. Le Gouvernement est instruit pour faire la lumière sur cet évènement et prendre toutes les mesures appropriées”, ajoute Mahamat Idriss Deby.