Tchad : le PCMT reçoit l'étude de faisabilité pour implanter 7 zones industrielles

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu mardi les conclusions d'une étude de faisabilité pour l’implantation de sept zones industrielles spécialisées sur la filière bétail et viande, menée par le groupe ARISE en partenariat avec le gouvernement.



Il s'agit d'un ambitieux projet d'investissement dont la concrétisation apportera un nouveau souffle à l'économie nationale.



La veille, le directeur-pays ARISE Tchad, Jacky RIVIÈRE, a affirmé qu’avec les résultats de ces études, il y a bon espoir que la filière bétail-viande puisse exprimer son plein potentiel à travers la partenariat public privé entre l’État tchadien et le Groupe ARISE. Et ce futur partenariat entre le Tchad et ARISE va contribuer à accélérer le développement économique et social du pays de Toumaï.



Le 29 juillet 2021, un mémorandum d'entente a été signé entre l’Etat tchadien et ARISE, afin d’appuyer la restructuration, le développement et la gestion de la filière bétail-viande, notamment par la mise en place des zones industrielles spécialises (ZIS). La rencontre s’inscrit dans le cadre de l’étude de faisabilité phase 2 visant à faciliter les discussions entre l’État tchadien et la société ARISE en vue de la conclusion des accords définitifs nécessaires à la mise en œuvre dudit projet.



Le total des investissements attendus dans cette filière est de 550 milliards de Fcfa pour réaliser un chiffre d’affaires de 1700 milliards de Fcfa.