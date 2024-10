Tchad : le PDCEJ organise un atelier d'évaluation du Programme d'apprentissage dual avec le FONAP

Un atelier d'évaluation des performances du Programme d'apprentissage type dual, a eu lieu au profit de 3183 jeunes de 15 à 35 ans, dans 22 métiers à N’Djamena et dans les provinces, dans l'optique de pérennisation du dispositif d'apprentissage dual au Tchad.



Cet atelier est organisé à l'initiative de la Banque mondiale et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, et du Projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes (PDCEJ), du 10 au 11 octobre à N'Djamena.



Les questions de la formation professionnelle, de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté des jeunes et des femmes, font l'objet d'un atelier organisé dans le cadre du Fonds national d'appui à la formation professionnelle (FONAP).



Le but de cette assise est d'améliorer l'accès à la formation en compétences et résultats dans le marché du travail, et de renforcer l'enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP) au Tchad. De façon spécifique, cet atelier vise aussi à améliorer l'accès aux compétences de qualité, pour les bénéficiaires du projet.



« Il est question de renforcer le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle », a précisé le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Pr Reounodji Frédéric.



Dans la même conception, la coordinatrice du PDCEJ, Ronel Nadège, a indiqué qu’elle a l'insigne honneur de coordonner les activités du projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes, qui est né de la volonté du gouvernement du Tchad, conjuguée à celle de l'Association internationale de développement (IDA), Groupe de la Banque mondiale.



Il s’agit de promouvoir le développement de la formation technique et professionnelle, et de l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, en vue de combattre la pauvreté et le chômage des jeunes et des femmes.