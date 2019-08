Tchad : le PDI de Lydie Beassemda propose des forums "Justice et réconciliation"

Les travaux du 5ème congrès ordinaire du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale (PDI) ont pris fin samedi après-midi à la salle multimédia de l'Association tchadienne pour la non-violence de Moundou.



Ces assises de deux jours, placées sous le thème "Redynamiser pour des nouvelles perspectives", ont permis aux militants fédéraux d'échanger sur différents sujets qui concernent la vie du parti.



A cette occasion, ils ont également restructuré leur bureau fédéral. Lydie Beassemda a été reconduite par acclamation à la tête du parti pour trois ans. La présidente fédérale du PDI, Lydie Beassemda a estimé que ce congrès est un succès.



Au cours de leurs échanges, les congressistes ont émis le souhait que l'état d'urgence soit reconduit. Ils ont également appelé à initier un forum "Justice et réconciliation" dans les provinces concernées par les conflits intercommunautaires.



Les participants ont fait une minute de silence en hommage à Beassemda Julien, fondateur du parti décédé en 2018 à Moundou.



Lydie Beassemda a été remplacée du gouvernement au terme du remaniement du 11 août dernier. Elle a cédé son poste à Madjidian Padja Ruth qui est devenue ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers.