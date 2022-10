Tchad : le PDS demande la levée de suspension de 7 partis politiques, au risque d'une "radicalisation"

Djividi Boukar Dibeing, président national du PDS, "enjoint les uns et les autres à faire preuve de retenue et à privilégier la force de l'argument pour surmonter la crise".



Le PDS exhorte le premier ministre de transition à "revenir sur sa décision de suspendre tout de go les partis politiques ayant signé l'appel à manifestation car une telle décision serait contre-productive".



"Il est fort à parier qu'elle pousserait à la radicalisation au grand dam des pauvres citoyens", prévient Djividi Boukar Dibeing.