Tchad : le PR lutte contre le paludisme en distribuant des moustiquaires aux plus vulnérables

Le 26 juillet 2023, le Représentant du président du parti National Réformiste PR a supervisé une initiative humanitaire essentielle, en remettant un don de moustiquaires et de savons aux personnes vulnérables de la commune du 9ème arrondissement de N'Djamena.



Bibilla Fourissou Marcel, le président du parti, a souligné que le choix de cet arrondissement était stratégique, car il est situé à la convergence de deux importants fleuves qui traversent la zone soudanienne du pays.



Le vice-président du parti National Réformiste PR a également profité de cette occasion pour adresser un appel au gouvernement de Transition, l'invitant à se rapprocher davantage du peuple, à observer son environnement, à écouter les préoccupations de la population et à répondre rapidement à ses besoins en matière de santé.



Il a également encouragé les militants et sympathisants du parti à maintenir cette dynamique de solidarité. La distribution des moustiquaires, qui vient de commencer dans le 9ème arrondissement, se poursuivra dans d'autres quartiers de la ville de N'Djamena.



Cette initiative vise à contribuer activement à la lutte contre les maladies transmises par les moustiques, en particulier le paludisme, qui représente un défi majeur pour la santé publique dans la région.