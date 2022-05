Tchad : le PSF annonce une marche d'ultimatum au CMT

Le Parti socialiste sans frontières (PSF) a annoncé ce 7 mai qu'il organisera "une méga-marche d'ultimatum à la junte le samedi 11 juin 2022 à N'djamena et toutes les grandes villes afin d'exiger que le dialogue en cours de préparation respecte les exigences de transparence et de la juste participation".



"Cette projection d'un mois dans l'organisation de cette marche devra permettre, d'une part, à la junte de revenir à la raison et d'autre part, d'associer le maximum des forces vives dans sa préparation", affirme le PSF.



Le parti lance un appel à "toutes les forces vives conscientes de l'urgence de la situation de mettre de côté les égos qui nous animent et de promouvoir la juste cause du moment en se joignant à cette méga-marche citoyenne".