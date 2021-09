Tchad : le Premier ministre réagit à la cherté de la vie

Le chef du gouvernent Pahimi Padacké Albert a réagi jeudi à la hausse de prix sur les marchés.



Il a expliqué qu’au mois d’août, « nous sommes dans l’attente des récoltes et les produits de l’année passée sont presque terminés ».



Le pays connait « ce problème récurrent de la rareté des produits sur le marché et avec la loi de l’offre et de la demande, ce produits reviennent cher sur le marché », selon le premier ministre.



Selon Pahimi Padacké Albert, « d’ici le mois de septembre, il est évident que les produits de saisons vont connaître une baisse sur les marches ».



S’agissant de l’huile, le premier ministre a souligné qu’au niveau mondial, le cours a augmenté tandis que la Covid a fait que les moyens de transport se sont raréfiés.



« L’ONASA a mis sur les marchés une certaine quantité d’huile pour faire baisser les prix. On commence déjà à avoir de l’arachide sur le marché », a assuré le premier ministre.