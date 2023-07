Tchad : le RAJET appelle à manifester pour empêcher la candidature du président de transition

Il affirme que Mahamat Idriss Deby a causé beaucoup de tort au peuple tchadien et doit être écarté de la gestion du pays. Il exhorte les partenaires du Tchad à soutenir l'UA et à empêcher les putschistes de se présenter aux élections. Il demande également aux partis politiques de l'opposition crédibles et aux organisations de la société civile d'être solidaires dans cette initiative salvatrice pour le pays.



Dans la déclaration, M. Chaha présente les vrais ex-détenus du parti Les Transformateurs, libérés après une longue lutte, en opposition aux faux ex-détenus présentés par le gouvernement. Il estime que la transition au Tchad a causé beaucoup de mal pendant ces deux dernières années et doit être stoppée. Ronald Nodjitoloum, victime des événements du 20 octobre, témoigne des souffrances endurées lors de leur détention, réclamant justice et égalité. Il exprime le souhait de voir Mahamat Idriss Deby ne pas se présenter à l'élection présidentielle, afin d'éviter la confiscation du pouvoir par l'armée et de permettre la liberté, la justice et l'égalité pour les victimes.