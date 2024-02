Tchad : le RFMPST encourage le développement local dans le 6ème arrondissement

Le Réseau des Femmes des Médias pour la Protection Sociale au Tchad (RFMPST), a organisé ce 14 février 2024, une journée d'échange avec l'exécutif communal du 6ème arrondissement, ses conseillers, son cadre de concertation communal, et ainsi qu'avec quelques associations et organisations des femmes et jeunes de ladite commune.



L'ouverture de la cérémonie a été présidée par la maire de la commune du 6ème arrondissement.



Dans son mot, la coordonnatrice adjointe du RFMPST, Mbaïtadjimel Clémence, a reconnu que la participation citoyenne est l'un des éléments centraux du bon fonctionnement de la démocratie, car c'est à travers le dialogue entre tous les acteurs qui interagissent que les institutions nouent avec les communautés de base, des relations fructueuses.



Cette relation rehausse la qualité de vie à l'échelle locale, parce qu'elle permet de prendre des décisions qui tendent à être plus durables et équitables.



Selon elle, cette journée d'échange vise à amener les autorités à favoriser la participation citoyenne dans tous les processus de développement, à faire la promotion du budget participatif et l'implication de tous les acteurs dans le processus budgétaire pour plus de transparence et de redevabilité, elle consiste également à encourager les citoyens à s'intéresser aux affaires publiques.



Dans son discours d'ouverture, la maire de la commune du 6ème arrondissement, Mme Mamissou Mallet, a rappelé que la décentralisation est une option politique qui vise à désengorger le centre de décision qu'est l'État central, par un transfert de compétences à d'autres entités plus proches des populations.



Elle a affirmé que la mise en œuvre du développement local offre aux citoyens l'occasion de participer et d'influencer le processus de planification, d'exécution et de suivi des projets en donnant leurs avis.



"Malheureusement, l'on assiste de nos jours dans les grandes villes du pays, et particulièrement à N'Djamena, à une faible participation des citoyens à la gestion des affaires publiques qui se traduit par le faible taux de recouvrement des impôts et taxes, la faible participation des citoyens aux espaces de concertation et des prises de décisions ", a-t-elle confié.