TCHAD Tchad : le RJRT lance le projet de promotion de la liberté d’opinion pendant la transition

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 14 Avril 2022



En effet, les journalistes jouent le rôle d’acteur civique durant la transition, quant à la vulgarisation des informations publiques et de tout ce qui est susceptible d’influencer la conscience des citoyens.

Le Réseau des Journalistes-Reporters Tchadiens (RJRT) a lancé ses activités à travers le projet « Promouvoir la liberté d’opinion et la participation citoyenne pendant la transition politique au Tchad », ce 14 avril 2022 à la Maison des Médias du Tchad, sise au quartier Moursal, dans le 6ème arrondissement de N’Djamena.



L’objectif principal du projet, est de mobiliser les journalistes et les médias autour des questions de gouvernance, afin qu’ils informent de manière professionnelle, en influençant la conscience collective et les options des citoyens tchadiens, pour promouvoir la démocratie participative et représentative, et la bonne gouvernance au Tchad.



Plus spécifiquement, le projet vise à renforcer les compétences des professionnels des médias sur la question électorale afin de renforcer le processus démocratique et électoral, pendant la transition politique au Tchad ; contribuer à l’éveil de conscience citoyenne et d’encourager la participation citoyenne au processus démocratique ; amener les hommes des médias à jouer pleinement leur rôle d’acteurs électoraux, pour une démocratie intégrale au Tchad.



Pour rappel, le projet est financé par NED, qui est organisation américaine opérant dans le renforcement des capacités des rédacteurs en chef, secrétaires de rédaction et chargés des programmes des radios, télévisions, journaux et presse électronique, à travers les 23 provinces du Tchad.



Lançant les activités dudit projet, le président de l’UJT, Abbas Mahamoud Tahir se félicite de l’organisation de cette initiative, tout en saluant le rôle capital des professionnels des médias dans l’événement de la transition qui met tous les journalistes en mouvement, vers le recherche du bien-être des citoyens tchadiens et du développement du Tchad. Il rappelle que le Tchad s’est engagé dans un processus de transition, depuis le 20 avril 2021, suite à la mort du président du Tchad Idriss Deby Itno.



Cette transition, dont la charnière est le dialogue, devant déboucher à la restauration des institutions de la République et l’organisation des élections, prévu pour le 20 mai, selon le calendrier officiel, ne se fera sans les journalistes-reporters.



Abbas Mahamoud Tahir relève que les journalistes-reporters tchadiens ont besoin d’être outillés davantage, afin de transmettre de manière claire et efficace aux citoyens-auditeurs, les lecteurs, des connaissances indispensables en matière des droits et des informations en ce qui concerne la vie publique pendant et après la transition. Pour lui, les médias tchadiens, avec la libéralisation du marché de presse, sans contexte, ont acquis l’indépendance éditoriale.



Et cela s’observe par les tons critiques et analyses dans certaines colonnes des journaux privés qui sont les fruits de la démocratie acquise en 1990, au prix de la lutte âpre. Il appelle les journalistes à jouer le rôle d’acteur civique durant la transition, pour la vulgarisation des informations publiques et de tout ce qui est susceptible d’influencer la conscience des citoyens, en rendant accessible au plus grand nombre, avec le respect du Code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien.



Car, ajoute-t-il, sans le code de conduite ou tout autre norme d’exigence qui s’impose aux journalistes une certaine responsabilité sociale et morale, il ne peut y avoir d’exercice professionnel, fut-il celui d’informer.







