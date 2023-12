Tchad : le RJRT organise un atelier de formation à Doba pour les médias de la zone méridionale

Dans le cadre du projet visant à renforcer la liberté d'expression, pour favoriser la participation citoyenne pendant la transition politique au Tchad, le Réseau des Journalistes Reporters Tchadiens (RJRT) a organisé un atelier de formation destiné aux hommes et femmes des médias, tant du secteur privé que public, des provinces du Logone Occidental, Oriental, du Moyen Chari et du Mandoul.



Cet événement s'est tenu à la salle du Centre Diocésain de la Formation Permanente de Doba (CEDIFOP). Leubnoudji Tah Nathan, secrétaire exécutif du RJRT, a souligné dans son discours d'ouverture que l'objectif de cet atelier était de promouvoir la liberté d'opinion, et l'engagement civique, par le biais d'une presse libre, impartiale et engagée.



Il visait également à renforcer les compétences des professionnels des médias, dans le domaine du journalisme, dans le but de dynamiser le paysage médiatique tchadien.



Enfin, cette initiative vise à contribuer à la promotion de la liberté d'expression et de la diversité d'opinions, éléments indispensables à la refondation du Tchad, après la période de transition, tout en favorisant l'épanouissement d'une presse libre qui jouera son rôle de vecteur de la démocratie participative au Tchad.



Lors de sa présentation, Laoukoura Sanoudji, journaliste à la retraite, a dénoncé le maintien de la population dans une précarité totale.