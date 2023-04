Tchad : le SYFOCT réaffirme son engagement en faveur de la justice sociale et du progrès

Dans son message, le Président du SYFOCT souhaite une bonne fête à tous les fonctionnaires et contractuels du Tchad. Il souligne également les difficultés auxquelles les travailleurs tchadiens sont confrontés, en particulier l'urgence du pouvoir d'achat. Face à l'augmentation des prix des produits de première nécessité, de l'alimentation, de l'énergie et des carburants, beaucoup ont du mal à joindre les deux bouts. Pour répondre à cela, la priorité doit être l'augmentation des salaires afin de permettre à chacun de vivre dignement de son travail et de ne pas avoir à s'inquiéter des fins de mois, des loyers ou du financement des études de ses enfants.



Le Président du SYFOCT rappelle que l'augmentation des salaires est une question de justice sociale et de redistribution des richesses au profit de ceux qui les produisent, c'est-à-dire les travailleurs. Elle contribue également au financement de la sécurité sociale, qui est un droit fondamental pour tous. En tant que syndicat, le SYFOCT est là pour défendre les intérêts des travailleurs, quels que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.



Le Président du SYFOCT regrette que cette année, en raison du contexte difficile, les partenaires sociaux ne puissent se rencontrer et échanger sur les avancées et les chantiers en cours dans le pays. Cependant, il tient à rendre hommage aux efforts constants et au professionnalisme dont font preuve les travailleurs tchadiens pour la prospérité et la pérennité du pays.



Enfin, le Président du SYFOCT appelle à rester unis et solidaires dans la lutte pour la justice sociale et le progrès. Il réaffirme son engagement en tant que président du syndicat pour défendre les droits et intérêts des travailleurs.



En cette journée de fête du travail et des travailleurs, le Président du SYFOCT souhaite à tous les fonctionnaires et contractuels du Tchad une bonne fête.