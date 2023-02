Tchad : le SYNPAT dénonce l'injustice salariale au ministère de l’Administration

Le Syndicat National des Professionnels de l'Administration du territoire (SYNPAT) a publié un communiqué de presse, informant l'opinion publique que la grève de la section syndicale du ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, du Syndicat des Agents de l'Administration Générale du Tchad (SAAGET), a été lancée conjointement avec le SYNPAT et est observée sans faille depuis son lancement.



Cette grève est légale et légitime, selon le syndicat, car elle fait suite à l'annonce de la revalorisation du traitement salarial des chefs des unités administratives par le gouvernement, sans tenir compte de la situation difficile des agents de l'administration centrale dudit département.



Le SYNPAT explique que les unités administratives sont gérées dans leur quasi-totalité par des personnes sans qualification requise et/ou sans référence, nommées au détriment de l'efficacité, de l'efficience et de l'excellence. Les professionnels de l'Administration du territoire et les agents dudit ministère n'exercent que des fonctions subalternes au niveau central ou sont au « garage » (sans aucune occupation).



Ainsi, le syndicat estime que revaloriser le traitement salarial des chefs des unités administratives, sans prendre en compte la situation des agents au niveau central, est soit une grosse erreur, soit une manifestation de la mauvaise volonté politique délibérée du gouvernement de maintenir l'Administration du territoire dans le statu quo pour assouvir les désirs des hommes politiques qui s'y en régalent.



Le SYNPAT appelle ses membres, et ceux de la section du SAAGET/MATDGB, à rester solidaires, mobilisés, déterminés et vigilants face aux intimidations et manœuvres des autorités dudit département visant à casser la dynamique enclenchée au lieu de dialoguer pour un dénouement heureux de cette grève.



Le syndicat demande instamment au gouvernement de revoir sa décision, en prenant en compte la situation des agents de l'administration centrale et l'appelle au respect des textes fixant les critères de nomination au commandement territorial dans les nominations à venir, pour éviter toute contestation non souhaitable. Le communiqué de presse a été publié par Mme Ndeingar Sonia, inspectrice d'Administration du territoire.