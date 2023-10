Tchad : le Syndicat national des motos-taxis applaudit l’annulation de l’obligation du casque

Lors d'une conférence de presse tenue ce 10 octobre 2023, le président du Syndicat National des Motos-Taxis, Bokhit Acyl Haggar, au nom des chauffeurs de motos-taxis communément appelés "clandomens" au Tchad, a salué la décision du président de la transition, le général Mahamat Idriss Deby, d'annuler l'obligation de porter un casque pour les motos-taxis.



Il a souligné que ce syndicat, qui compte plus de deux millions de membres, a besoin de la collaboration et du soutien du gouvernement pour exercer au mieux leur métier. Il a également mis en avant le rôle des motos-taxis dans la réduction du taux de chômage au Tchad, précisant que parmi les "clandomens", on trouve des diplômés sans emploi, des militaires démobilisés, et d'autres professionnels qui ont recours à cette activité pour joindre les deux bouts.



Par ailleurs, le Syndicat des Motos-Taxis apporte son soutien à la transition et au gouvernement d'union nationale, tout en appelant le président de la transition à s'investir personnellement pour garantir la sécurité des "clandomens" sur l'ensemble du territoire national. Bokhit Acyl Haggar a souligné que plus les motos-taxis rendent service à la population, plus ils sont exposés à divers dangers.