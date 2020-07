Tchad : le VIH/SIDA et le coronavirus au centre d'une formation de la zone méridionale

Les conseillers VIH et de prévention contre la Covid-19 de la zone méridionale sont en formation depuis ce matin à l’école de santé de Moundou. Organisée par le comité sectoriel de lutte contre le Sida en partenariat avec Jhpiego, cette session qui durera cinq jours réunie 28 participants dont des militaires, y compris les responsables des infirmeries et des civils membres du RNTAP+.



La prévention contre la Covid-19 et la lutte contre le VIH/SIDA et les IST deviennent des priorités pour le gouvernement tchadien. Pour mener à bien les activités de prévention des soins, y compris les traitements par les antirétroviraux, Jhpiego en collaboration avec le comité sectoriel de lutte contre le Sida du ministère en charge de la défense nationale, s’est lancé dans la formation des responsables des infirmeries militaires et bien d’autres acteurs impliqués comme des conseillers VIH et de prévention contre la Covid-19.



C’est ainsi qu’après le site d'infirmerie d’Abéché, c’est autour de celui de Moundou d’abriter la formation. Les participants venus de Moundou, Bongor, Pala, Laï, Doba, Komé et Sarh vont renforcer leurs capacités sur la prévention contre la Covid-19 et acquérir des connaissances sur les notions générales du VIH/SIDA.



Ouvrant l’atelier, le délégué sanitaire provincial du Logone Occidental, Dr. Djékainkoulayom Redmbayo Honoré, s’est félicité du fait que Jhpiego et le CSLS aient pensé à former les forces de défenses et de sécurité qui sont, selon lui, le plus souvent oubliées quand il s’agit de formation.



Il a exhorté les participants à plus d’attention afin de bénéficier des connaissances qui les aideront dans leurs services.



Les thèmes tels que la prévention et le contrôle des infections, les explications sur la maladie à coronavirus, les généralités et concepts de l’infection à VIH/SIDA, la conduite d’un "counseling" et le dépistage du VIH, seront abordés au cours de cette session qui s’achève vendredi prochain.