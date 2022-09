Tchad : le bilan des activités du Projet ADELAC au centre d’un atelier à Bol

L’atelier bilan a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre et le niveau de réalisation du Projet dénommé, Appui au Développement des Jeunes Enfants dans la Province du Lac (ADELAC).



Pendant cette rencontre, les acteurs auront à analyser le mécanisme de coordination du projet, identifier les forces et les faiblesses du projet, et de faire des propositions d'amélioration.



Le directeur programme de IRC au Tchad, Ali Amadou, a relevé que le projet ADELAC, est une opportunité de bâtir le futur, à travers le développement holistique des jeunes enfants dans le département de Mamdi, par la promotion des actions dans le domaine de la santé, de l’éducation et de la protection des enfants, au profit des populations les plus marginalisés, particulièrement les femmes et des enfants.



Le chargé de projet AFD, Ndlikodjé Beridabaye, a réaffirmé la volonté de son institution d’entretenir ce partenariat historique de qualité avec le gouvernement tchadien.

Pour lui, cette volonté s’est traduite par le choix fort des priorités de la récente stratégie d’aide au développement de la France au Tchad, au premier rang desquelles est placé le continuum éducation-formation-enseignement supérieur-recherche-innovation-emploi, pour accompagner la transformation socio-économique du Tchad, face aux attentes très fortes de la jeunesse et des femmes.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Lac, Adoum Moustapha Brahimi, a déclaré que cette initiative merveilleuse déployée sur le terrain, au profit des populations cibles de la province, est en parfaite adéquation avec la vision éclairée du général Mahamat Idriss Deby Itno, président du Conseil Militaire de Transition, qui a toujours su placer au centre de ses préoccupations, la question du bien-être et du devenir de ses concitoyens.



Adoum Moustapha Brahimi, a exprimé ses sincères remerciements à l’Agence Française de Développement (AFD), qui, en acceptant de financer ce projet, marque son sceau dans l’étendard des combats que mène le Tchad, pour des causes justes : celles d’offrir aux personnes vulnérables en général, et aux enfants en particulier, un environnement satisfaisant dans lequel, vivre est un droit naturel et indéniable.



Le premier magistrat de la province du Lac a mis l'accent sur le rôle déterminant joué par les points focaux des ministères en charge de la Santé, de l’Education, du Plan, de la Femme, ainsi que leurs délégations respectives, dans l’encrage du Projet.



Le représentant du chef de l'État dans la province du Lac a rendu un hommage mérité à l’équipe du Projet ADELAC et aux membres du Consortium, notamment IRC, COOPI, Initiatives Développement et PADIESE, pour leurs contributions à la mise en œuvre de ce projet.