TCHAD Tchad : le bilan du Forum National de la Jeunesse

Alwihda Info | Par Georges Lawane - 30 Décembre 2021



Le thème central du 2ème Forum National de la Jeunesse portait sur la jeunesse résiliente, au cœur d'un Tchad très fort et émergent.

Dans le cadre de l'organisation du 2ème Forum National de la Jeunesse qui s'est tenu du 27 au 29 décembre 2021 à I ‘Hôtel Radisson Blu de NDjamena, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat a organisé, avec l'appui de son partenaire Promédiation, des pré-fora qui se sont tenus dans les 23 provinces du Tchad.



Les pré-foras dont le mobile fondamental est de diagnostiquer les problèmes majeurs auxquels font face les jeunes, en vue d'améliorer leurs conditions de vie et permettre leur participation au processus de consolidation de la paix et de I ‘unité nationale, ont réunis 230 participants issus de 23 provinces, sélectionnés suivant les critères d'âge et de genre préétablis.



Le thème central du 2ème Forum National de la Jeunesse était : « une jeunesse résiliente au cœur d'un Tchad très fort et émergent », et s’est décliné en sept sous-thématiques tels que : jeunesse et promotion du bilinguisme, jeunesse, formation professionnelle et emploi, jeunesse intégration sociale, jeunesse, sport, loisir, art et culture, jeunesse et santé. Jeunesse, engagement citoyen, droits humains et libertés, formation aux valeurs civiques, Jeunesse participation au dialogue national inclusif.



En plus de ces sous-thématiques, il a été proposé d'autres sujets à débattre, notamment l''évaluation de la mise en œuvre des recommandations du 1er Forum National de la Jeunesse et les nouveaux enjeux actuels, les rôles et responsabilités de la jeunesse, des autorités administratives, militaires, chefferies traditionnelles et religieuses dans la gestion des conflits, concernant la jeunesse et les conflits communautaires, les opportunités d'insertion socio-économique des jeunes par l'emploi indépendant, et l’entrepreneuriat comme clé de voute pour l'épanouissement de la jeunesse, les passions et rôle de la jeunesse au sein du Dialogue national inclusif (DNI), et dans le processus de consolidation de l'unité nationale pacifique.



Par ailleurs, la jeunesse attend de ces assises diversifiées et équilibrées, des concertations objectives qui porteront d'une part sur les appréciations du niveau de mise en œuvre des recommandations du 1er Forum National de la Jeunesse ct des politiques en faveur de la jeunesse ainsi que les enjeux relatifs. D'autre part, il s'agira de faire des analyses assorties des recommandations sur l''ensemble des sous-thématiques mais aussi sur les positionnements de la jeunesse sur leurs attentes et les questions liées au Dialogue national inclusif (DNI), la production des rapports des fora.



Dans le souci d'atteindre ces différents résultats, le ministère en charge de la jeunesse et son partenaire Promédiation ont défini en août 2021, une méthodologie originale et des différentes stratégies qui ont abouti à des formations et élaboration des guides d'organisation des pré-fora. Suivant leur cahier de charges, les représentants des provinces ont réalisé des travaux qui consistent dans un premier temps à faire un diagnostic de la situation de la jeunesse au regard des différentes sous-thématiques choisi et des recommandations relatives.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le chef de canton de Baraïne installé à Melfi Tchad : à la découverte du village du Salamat au Festival Dary 2021 Tchad : les recommandations du forum national de la jeunesse Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)