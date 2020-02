Tchad : le centre de santé d'Adde se renforce avec un nouveau médecin

Le nouveau responsable du centre de santé d'Adde, dans la province de Sila, a été installé vendredi par le préfet du département Abdelkerim Tahir, au cours d'une cérémonie.



Cette affectation d'un médecin dans la localité permettra de renforcer l'offre de soins et la couverture sanitaire en faveur de la population, et de se rapprocher des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



L'OMS recommande au moins un médecin pour 10.000 habitants. La zone d'Adde est peuplée d'environ 79.000 habitants selon les chiffres de 2019.



Parmi près de 500 médecins intégrés ces derniers mois à la fonction publique et affectés dans les différentes délégations sanitaires provinciales, trois médecins ont été affectés au district d'Adde.