Tchad : le championnat de football du Borkou prend fin à Faya Largeau

Le match décisif a opposé l'équipe As Mine à l'équipe Sahel Tour. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques.



Le public et les fans des deux équipes se sont mobilisés au grand terrain de la ville pour vivre l'évènement.



Après le coup d'envoi, la première partie s'est terminée sur le score de 1-0 en faveur de Sahel Tour. En deuxième partie de jeune, l'équipe As Mine est revenue au score avec l'égalisation du joueur n°9.



Au terme 90 minutes de jeu, les deux équipes se sont départagées au tirs aux buts. As Mine a pris le dessus sur son adversaire avec un score de 4-2.



Le président de la ligue de football du Borkou, Abakar Abdallah, et le délégué de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, Adoum Wardougou Wouchet, se sont relayés pour féliciter l'équipe victorieuse. Ils ont signifié que le sport est un facteur d'unité et de cohésion sociale, raison pour laquelle la jeunesse doit être unie pour véhiculer le message de la paix et du vivre ensemble.



L'équipe championne de la saison est également As Mine.