Tchad : le chantier du laboratoire d'analyse d'eau évolue à Abéché

Conduite par le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Brahim, et la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, la délégation ministérielle en mission à Abéché a visité ce samedi 18 septembre le chantier du laboratoire d'analyse d'eau potable situé à Abéché.



La visite vise à s'assurer de l'évolution du chantier de construction d'un laboratoire d'analyse d'eau potable par le projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN). Ce dernier réalise aussi plus de 430 forages dans la province de Ouaddaï et du Wadi-Fira.



Pour s'assurer de la qualité de l'eau, le ministère a souhaité créer un laboratoire d'analyse des eaux à Abéché pour le contrôle des ouvrages hydrauliques dans quatre provinces (Sila, Ouaddaï, Wadi-Fira et l'Ennedi).



D'après le coordonnateur de la cellule Eau, hygiène et assainissement du projet SAN, Abdelaziz Bouba, le chantier a débuté au mois de juillet dernier et prendra fin en novembre prochain. Il a précisé que les fonds sont débloqués et les activités évoluent conformément aux attentes.



Le projet SAN est sollicité par la mairie d'Abéché pour l'aménagement de l'abattoir et son agrandissement.