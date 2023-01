Tchad : le chef d'état-major général des armées en mission au Batha

Il est accompagné du commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno, du coordinateur du désarmement, le général de brigade Bokhit Ali Djar et de deux conseillers chargés de mission.



La délégation a été accueillie à la sortie Est d'Ati par le gouverneur du Batha, le général de brigade Djimta Ben-Dergon, accompagné des autorités administratives, civiles et militaires.



La visite de travail vise à échanger avec les autorités administratives, civiles et militaires de la province.