Tchad : le chef de l'État attendu à Pala

La population de Pala est mobilisée ce vendredi matin pour accueillir le chef de l'État qui est attendu aujourd'hui dans la province, deuxième étape de son déplacement après le Mayo Kebbi Est.



Idriss Déby effectue depuis hier une tournée dans la zone méridionale.



Deux évènements sont placés sous le patronage du chef de l'État à Pala : le lancement de la phase 2 du Projet pour l'autonomisation des femmes et la dividende démographique (SWEED 2) et l'inauguration d'un centre communautaire multimédia par l'ADETIC.



Par ailleurs, la province fait face à une insécurité accentuée par le phénomène des enlèvements contre rançon. Le sujet devrait être abordé par le chef de l'État au cours de séances de travail avec les responsables administratifs et sécuritaires.