Tchad : le chef de l'État ordonne des mesures urgentes face aux conflits intercommunautaires

Des conflits intercommunautaires ont fait plusieurs morts en quelques semaines dans les provinces du Mayo Kebbi Est, au Ouaddaï et au Batha. Au regard de la persistance de ces conflits, le gouvernement, sur hautes instructions du chef de l'État, ordonne à tous les ministres concernés, ainsi que les autorités administratives, militaires et traditionnelles, de "tout mettre en oeuvre pour ramener le calme et renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national", informe ce dimanche le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene.



Le gouvernement a instruit à toutes les autorités de prendre et d'appliquer des mesures urgentes :

- Renforcer la sensibilisation et la prévention pour éviter et/ou alerter très tôt sur les causes profondes de ces conflits ;

- Identifier toutes personnes ou autorités quelconques impliquées, de près ou de loin, dans ces conflits, et les faire traduire devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes ;

- Réactiver les commissions de désarmement pour récupérer toutes les armes illégalement détenues par des civils, en appliquant avec rigueur les textes en vigueur en la matière ;

- Renforcer les contrôles sur la circulation des armes à feu aux frontières avec les pays voisins en conflit et à l'intérieur du pays pour réduire les facteurs d'insécurité.



Des mesures "d'application immédiate"



Les mesures sont d'application immédiate. "Aucun manquement, aucune négligence, ni complaisance dans leur mise en oeuvre ne seront tolérées", prévient Chérif Mahamat Zene, ministre de la Communication.