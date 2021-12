Tchad : le chef de la communauté des deux Logones installé à Sarh

C’est dans une ambiance des danses traditionnelles des ressortissants des deux Logones, du département de Lac-Iro et autres groupes de danse que la cérémonie s’est déroulée. Après les mots de bienvenue du président du comité d’organisation Mady Odingar David, ce fut la lecture de l’acte nommant le nouveau chef de la communauté des deux Logones.



Juste après la lecture de l’acte, deux autres chefs des communautés Nar et Baguirmi ont été désignés pour aller chercher et accompagner ​Hordjingarti Ngarta Ngué afin de le conduire au milieu des invités.



Le chef traditionnel de Sarh Urbain, Mahamat Moussa Bézo, a installé Hordjingarti Ngarta Ngué dans ses nouvelles fonctions de chef de la communauté des deux Logones. Il lui a demandé d’être un chef responsable et exemplaire, à l’écoute de sa population.



Le chef de la communauté des deux Logones, Hordjingarti Ngarta Ngué, a indiqué être toujours aux cotés de sa communauté. Il demande à celle-ci d’être unie et de respecter les us et coutumes de la population hôte pour le bon vivre ensemble.