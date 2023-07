Tchad : le chef de la diplomatie échange avec le nouveau représentant onusien pour l'Afrique de l'Ouest

Cet échange téléphonique a été l'occasion pour le nouveau représentant du SG de l'ONU de bénéficier des précieux conseils du ministre d'État, son prédécesseur, informe le ministère tchadien des Affaires étrangères.



Au cours de cet entretien, le ministre d'État a partagé son expérience et son expertise en matière de diplomatie et de situations complexes en Afrique de l'Ouest. Il a également mis l'accent sur les défis et les opportunités qui se présentent dans la région, soulignant l'importance d'une approche coordonnée et d'une coopération étroite entre les Nations-Unies et les pays de la région.